Silent Hill: quando è uscito l'ultimo gioco della serie horror Konami?

Da tempo ormai il nome Silent Hill è tornato sulla bocca di tutti, non solo grazie al misterioso progetto Abandoned ma anche per merito della partnership stretta tra Konami e Bloober Team, studio polacco autore di Layers of Fear e The Medium. Ma da quanto tempo Silent Hill manca dai nostri schermi?

L'anno da ricordare è il 2012, ormai nove anni fa Konami pubblicava ben tre giochi di Silent Hill nello stesso anno, parliamo di Silent Hill Downpour, Silent Hill HD Collection e Silent Hill Book of Memories, purtroppo tutti e tre accolti negativamente da pubblico e critica. Inizia qui l'era oscura del franchise, dal momento che in seguito Konami si è gradualmente staccata dal business dei videogiochi retail per tuffarsi nel mercato delle sale giochi e delle app mobile.

Silent Hill Downpour, sviluppato da Vatra Games, è stato purtroppo afflitto da numerosi problemi in fase di sviluppo ed è risultato un flop di pubblico e critica, lo spin-off portatile Silent Hill Book of Memories per PlayStation Vita non è stato purtroppo in grado di attirare il grande pubblico, mentre Silent Hill HD Collection, raccolta che include le versioni rimasterizzate di Silent Hill 2 e Silent Hill 3, è stata accolta negativamente a causa di numerosi problemi tecnici delle due riedizioni.

Al 2014 risale la presentazione di Silent Hills, diretto da Hideo Kojima insieme a Guillermo del Toro e con la partecipazione di Norman Reedus nel ruolo del protagonista. Il gioco è stato cancellato da Konami nel 2015, chissà che il 2022 non possa davvero segnare il ritorno di Silent Hill sulle scene.