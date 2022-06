Silent Hill: il remake fanmade in Unreal Engine 5 è impressionante

Nelle ultime settimane si sono diffusi in rete a macchia d'olio i rumor su un remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team, apparentemente previsto in esclusiva temporale per PlayStation. Lo studio non ha tuttavia commentato le voci di corridoio, promettendo però novità sul suo nuovo progetto il prima possibile.

In attesa di capire se davvero Silent Hill sta finalmente per compiere il suo ritorno dopo un decennio di assenza, il canale Youtube TeaserPlay ha pubblicato un trailer in Unreal Engine 5 di un immaginario remake del primo capitolo della serie, uscito sulla prima PlayStation nel lontano 1999. "Un sogno che speriamo diventi realtà", recita la didascalia del filmato, e a giudicare dall'ottimo risultato raggiunto con questo piccolo progetto amatoriale, è molto probabile che tutti i fan della serie Konami vorrebbero si concretizzasse quanto prima.

Il trailer ripropone in chiave moderna le atmosfere del gioco originale, mostrando una grande cura in tutti i dettagli degli scenari e ricreando alcune delle inquietanti creature mostruose che lo sventurato protagonista Harry Mason si è ritrovato ad affrontare una volta arrivato nella nebbiosa cittadina, mettendosi alla ricerca della figlia scomparsa Cheryl.

Stando alle voci di corridoio ci sarebbero almeno tre giochi di Silent Hill in lavorazione presso studi differenti, ma ancora una volta mancano conferme ufficiali sull'esistenza di questi progetti. In attesa di ricevere finalmente qualche novità effettiva sul futuro della serie, questi progetti amatoriali ci fanno sognare il suo ritorno con il botto.