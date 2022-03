Silent Hill e Resident Evil: Shinji Mikami e Keiichiro Toyama si raccontano in video

Dal bancone del bar degli studi Bokeh che stanno dando forma all'esperienza a tinte oscure Slitterhead, i creatori di Silent Hill e Resident Evil, Shinji Mikami e Keiichiro Toyama, hanno ripercorso la storia dei rispettivi giochi horror scambiando quattro chiacchiere nel video "Golden Hour".

La nuova serie YouTube ideata da Toyama vede il direttore creativo di Slitterhead conversare amabilmente con i protagonisti dell'industria videoludica, non solo giapponese, per discutere degli argomenti più disparati.

In questo primo episodio, Toyama ha invitato Mikami per ringraziarlo del lavoro svolto con la serie di Resident Evil e per fargli sapere che lo considera come "un mentore da cui non ho mai potuto imparare direttamente". I due maestri dei videogiochi horror riavvolgono così il nastro dei ricordi per spiegare come sono riusciti a concretizzare le loro visioni creative di Silent Hill e Resident Evil, senza tralasciare gli aneddoti sulle difficoltà incontrate nell'esporre questi progetti ai rispettivi editori.

In cima alla notizia trovate l'interessante 'video-chiacchierata' di Mikami e Toyama: se invece volete scoprire le ultime novità sul prossimo, ambizioso horror del papà di Silent Hill e degli studi Bokeh, su queste pagine trovate un approfondimento di Slitterhead con tanti dettagli sul gameplay.