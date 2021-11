Silent Hill Restless Dreams disponibile: la serie horror torna a inquietare nel fan film

Mentre le indiscrezioni continuano a suggerire l'esistenza di più giochi di Silent Hill in sviluppo, i fan più nostalgici possono ingannare l'attesa di eventuali novità grazie ad un interessante progetto.

Pubblicato nel periodo di Halloween, Silent Hill: Restless Dreams è in particolare un pregevole fan film ispirato all'immaginario della serie Konami. La pellicola, della durata di circa trenta minuti, è stata resa disponibile in maniera completamente gratuita dai suoi creatori, che hanno deciso di pubblicarla su YouTube. Direttamente in apertura a questa news, potete dunque trovare la versione integrale di Silent Hill: Restless Dreams, ovviamente nella sola lingua inglese.

A guidare il progetto fan made, troviamo Colten Dietz, che si è occupato di regia, sceneggiatura e produzione. Tra gli interpreti, possiamo invece citare Vic Mignogna, Mercedes Peterson e Julie Anne Prescott. Al centro della scena, Silent Hill: Restless Dreams pone un uomo tormentato, deciso a venire a patti con il proprio passato. Sulle tracce della moglie tragicamente defunta, il protagonista si ritrova a varcare il confine della famigerata città di Silent Hill, dove lo attendono creature decisamente non amichevoli.



Di recente, lo ricordiamo, un altro progetto fan made ha trovato la strada della pubblicazione: il fan film Silent Hill: Road of Guilt, proposto in forma di cortometraggio completamente gratuito.