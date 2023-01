Silent Hill, un revival sempre più grande: novità da Konami sul futuro della serie

Dopo un decennio di stop ed una lunga scia di rumor, lo scorso ottobre Konami ha rivelato tutti i nuovi Silent Hill in sviluppo dando così il via ad un revival di ampia portata per la sua storica serie survival horror. E quanto rivelato finora potrebbe essere solo l'inizio.

Parlando ai microfoni di IGN.com, il producer della serie Motoi Okamoto ha rivelato che i giochi fin qui annunciati (Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f, Silent Hill Townfall e Silent Hill Ascension) non sono gli unici che Konami intende portare avanti, e che anzi la compagnia nipponica è alla ricerca di ulteriori realtà indipendenti che siano interessate a voler realizzare con loro ulteriori titoli della serie. Konami è pronta ad ascoltare qualunque proposta proveniente da ogni team, assicura Okamoto.

"Sfortunatamente ci sono stati alcuni progetti che non hanno preso il via, tuttavia credo che il numero di produzioni che già abbiamo continuerà ancora a crescere", afferma il producer, che prosegue: "Il fatto che stavamo per riportare in vita Silent Hill era un segreto fino a poco tempo fa, dunque non potevamo certo uscire a gridare 'ehi gente, portateci i vostri progetti su Silent Hill!'. Ora però possiamo farlo, dunque se creatori sparsi per il mondo che amano Silent Hill ci portano le loro idee, prometto che le esamineremo tutte, siamo tutt'orecchie".

Okamoto ha poi proseguito dicendo che "sapevo sin dall'inizio che un progetto basato su un singolo remake non sarebbe stato abbastanza per i fan per parlare di revival. Alcuni progetti non sono andati in porto, ma stiamo comunque parlando con diversi autori e portiamo avanti un sacco di discussioni su cosa fare andando avanti. Sono felice di aver visto come i giocatori hanno reagito a Silent Hill f, che è un horror in stile nipponico, dimostrando un interesse più grande di quanto mi aspettassi". Ed assicura: "Il futuro di Silent Hill andrà solo avanti".

In attesa di scoprire quando i giochi già annunciati vedranno effettivamente la luce sul mercato, Bloober Team ha intanto assicurato che Silent Hill 2 Remake sarà un'esperienza visiva di alto livello, alimentando ulteriormente le aspettative dei giocatori nei confronti dell'atteso rifacimento dell'indimenticabile Silent Hill 2.