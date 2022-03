Silent Hill: il rinnovo del marchio include anche l'utilizzo per giochi VR

La scorsa settimana Konami ha rinnovato il marchio Silent Hill e questo ha dato il via ad una serie di speculazioni sull'esistenza di nuovi giochi della serie, non ci sono certezze a riguardo ma un particolare ha catturato l'attenzione di alcuni attenti osservatori...

Il marchio rinnovato da Konami è stato esteso a varie categorie, tra queste anche "Headset for Virtual Reality" termine che preso così singolarmente vuol dire molto poco dal momento che si può adattare a varie possibilità, come ad esempio le sale giochi e le esperienze VR arcade e promozionali per i grandi eventi, non necessariamente solo alla realtà virtuale domestica.

Questo non vuol dire ovviamente che Konami stia sviluppando un gioco VR di Silent Hill ma che semplicemente tra i possibili campi di utilizzo del marchio figura anche la realtà virtuale, così come le applicazioni mobile e l'estensione ad altri settori come serie TV, film e altri prodotti di intrattenimento.

Il rinnovo dei trademark nasconde spesso solamente necessità burocratiche, formalità necessarie per non perdere i diritti di utilizzo dei marchi, ma non è detto che ci sia la reale volontà di tornare ad utilizzare il nome per nuovi progetti. Nei mesi scorsi si è parlato di vari giochi di Silent Hill in sviluppo, uno dei quali negli studi di Kojima Productions, ma non ci sono ovviamente conferme a riguardo.