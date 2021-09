Silent Hill Road of Guilt è disponibile: la serie horror risorge in un notevole fan film

Mentre sembrano - almeno per il momento - scemare le indiscrezioni che vorrebbero l'IP di Konami pronta a tornare in azione su PlayStation 5, la creazione della serie Silent Hill viene omaggiata da un gruppo di talentuosi appassionati.

Per celebrare il ventesimo anniversario della pubblicazione di Silent Hill 2, il gruppo di produzione Bad Frequency Productions ha infatti deciso di realizzare un cortometraggio originale ispirato all'immaginario della saga. Dopo aver pubblicato diversi trailer nel corso degli ultimi mesi, gli autori hanno finalmente reso disponibile l'opera completa, battezzata ufficialmente Silent Hill: Road of Guilt.

Il corto ha esordito su Canale YouTube di Dazx79, in maniera completamente gratuita, e può essere visionato direttamente in apertura a questa news, con tanto di sottotitoli in lingua inglese. Protagonista della vicenda portata su schermo è James Sunderland, interpretato per l'occasione da Leigh Torne. Nel tentativo di fare chiarezza su ciò che è accaduto sulle rive di un fiume, l'uomo alterna i ricordi di una seduta psichiatrica con il Dottor Finch ad un viaggio disperato. Di seguito, i riferimenti legati a coloro che hanno collaborato alla realizzazione di Silent Hill: Road of Guilt:

Sceneggiatore e Regista: Leigh Thorne;

Regista: Ruben Abreu;

Costumi: Dax79;

Colonna sonora: NEVER AGAIN;

Cosa ve ne pare di questa produzione fan made?