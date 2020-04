Silent Hill, altri rumor sul nuovo capitolo: è in sviluppo da Sony Japan Studio per PS5?

A poche ore dall'arrivo di nuove voci di corridoio sul nuovo Silent Hill da parte del managaka Suehiro Maruo, ecco che spuntano in rete altri rumor sul titolo horror e sui possibili team che si stanno occupando dello sviluppo.

Stando alle parole di KatharsisT, utente di ResetEra registrato sul sito da poco più di un mese, lo sviluppo del nuovo capitolo della serie è attualmente in sviluppo presso Japan Studio. Se ciò fosse vero, significherebbe che è Sony ad essere al lavoro sul gioco e che potrebbe trattarsi di un'esclusiva PlayStation 5. KatharsisT non esclude infatti che il gioco possa essere annunciato a breve, magari in occasione del reveal ufficiale della lineup di lancio della console di prossima generazione del colosso giapponese. Altra informazione dell'insider riguarda l'esclusiva temporale del gioco, che proprio come Horizon: Zero Dawn e Death Stranding potrebbe arrivare in un secondo momento anche su PC.

Sebbene non si tratti di un nome noto tra quelli degli insider, va specificato che il post contenente i riferimenti al nuovo Silent Hill è stato verificato da ResetEra, il che potrebbe essere una conferma indiretta di come tutto quanto affermato dall'utente sia vero. Ovviamente non basta una banale "certificazione" da parte dei piani alti del forum per rendere credibile al 100% questo rumor e bisognerà attendere una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ovvero Sony e Konami, per scoprire se tutto ciò sia reale o meno. In ogni caso sono davvero numerose le voci di corridoio sull'IP che si sono susseguite nel corso delle ultime settimane ed è probabile che in un modo o nell'altro qualcosa stia bollendo in pentola.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa Konami ha smentito alcuni rumor sul nuovo Silent Hill.