Silent Hill: sequel, remake e gioco a episodi, screenshot rubati da una demo stile P.T.

I piani di Konami per il rilancio della sua serie horror sembrano prevedere tre nuovi giochi di Silent Hill sviluppati da altrettanti studi diversi, VGC ha voluto fare chiarezza rivelando le informazioni in suo possesso riguardo questi tre nuovi titoli horror.

Sono tre i progetti in corsi legati a Silent Hill: un nuovo gioco "regolare", un remake e un gioco a episodi in stile Until Dawn. Il remake di Silent Hill 2 sarebbe in sviluppo negli studi di Bloober Team, compagnia polacca nota per giochi come Layers of Fear, Blair Witch e The Medium, questa riedizione presenterà una IA rinnovata, nuove animazioni, puzzle rivisitati e nuovi finali, uscita prevista probabilmente in esclusiva temporale su PlayStation.

Il secondo gioco di Silent Hill presenterà una struttura a episodi, si tratta di un progetto più piccolo ma non è chiaro chi ci stia lavorando, VGC cita Annapurna Interactive come partner del progetto, dopo che l'accordo con Supermassive Games è sfumato. Proprio dal prototipo di un Silent Hill a episodi sarebbe nata la serie The Dark Pictures Anthology, pubblicata da Bandai Namco, con lo studio britannico che avrebbe riutilizzato molte idee del pitch presentato a Konami.

Infine c'è un nuovo gioco regolare di Silent Hill sviluppato in Giappone e secondo molti dietro a questo progetto ci sarebbe Hideo Kojima con la sua Kojima Productions. VGC aggiunge che le immagini leak di Silent Hill diffuse da Dusk Golem provengono da una demo interattiva stile P.T., il celebre Playable Teaser di Silent Hills, la demo in questione è conosciuta interamente come Project Sakura e l'idea è quella di pubblicarla gratis come anticipazione dei progetti futuri. VGC ha contattato Bloober Team e Konami per ulteriori chiarimenti ma al momento non ha ottenuto risposte.