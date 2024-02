Silent Hill Short Message bocciato pure da Edge: Tekken 8 vola, Suicide Squad fa il minimo

Lontana dalle scene per oltre dieci anni, la serie di Silent Hill si è finalmente ripresentata ai videogiocatori, ma purtroppo non è ancora riuscita a replicare i fasti del passato. Dopo l'esperimento fallito di Silent Hill Ascension ha deluso anche il più recente Silent Hill The Short Message, che non è piaciuto neppure alla rivista Edge.

In rete è emersa la lista dei contenuti del numero 395 di Edge (aprile 2024), tra i quali spiccano anche le recensioni delle novità più importanti del momento. Come potete appurare scorrendo la lista riportata di seguito, Silent Hill The Short Message è stato bocciato anche dalla rivista inglese, avendo collezionato un misero 4, mentre è andata meglio a tutti gli altri. Suicide Squad: Kill The Justice League ha raggiunto la sufficienza, Granblue Fantasy: Relink ha ricevuto un discreto 7 e Like A Dragon: Infinite Wealth un buon 8. Ad ergersi sopra tutti è in ogni caso Tekken 8, che ha proseguito la sua cavalcata trionfale mettendo in archivio un altro 9.

Tekken 8 – 9

Like A Dragon: Infinite Wealth – 8

Sokobond Express – 8

Pacific Drive – 8

Balatro – 8

Ultros – 8

Solium Infernum – 8

Granblue Fantasy: Relink – 7

Banishers: Ghosts of New Eden – 7

Suicide Squad: Kill The Justice League – 6

Silent Hill: The Short Message – 4

Cosa ne pensate delle valutazioni assegnate da Edge? Vi trovate d'accordo con il suo metro di giudizio? Tornando alla serie horror di Konami, ricordiamo che gli altri capitoli attualmente in lavorazione sono Silent Hill Townfall di Annapurna, Silent Hill f di NeoBards Entertainment e l'atteso Silent Hill 2 Remake di Blooper Team, il cui sviluppo sarebbe ormai prossimo alla conclusione.