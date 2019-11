Silent Hill è spaventoso anche in prima persona, come dimostra questo fan-remake

Il primo Silent Hill è ricordato ancora oggi come una delle esperienza più terrificanti di sempre. I primi seguiti non furono certo da meno, peccato che la serie sia andata via via calando fino a scomparire del tutto dalle scene.

Un tentativo di riportarla in auge, in realtà, è stato compiuto anche da Hideo Kojima in persona, che nel 2014 ha presentato al mondo Silent Hills in maniera davvero singolare, ovvero pubblicando un un teaser giocabile in prima persona, denominato semplicemente P.T. (Playable Teaser). Silent Hills è poi stato cancellato definitivamente nel 2015, e questa breve quanto stupenda demo è tutto ciò che rimane del progetto (per coloro che ancora la conservano su PS4, visto che non è più disponibile al download).

Tra le trovate più riuscite figurava senza dubbio l'utilizzo della prima persona, una visuale inedita per una serie da sempre proposta in terza persona. L'idea è piaciuta moltissimo ai fan, anche ai ragazzi di Zero Trace Operative, che in occasione del ventesimo anniversario del primo capitolo hanno deciso di realizzare un breve remake scaricabile che rielabora la spaventosa sezione introduttiva in prima persona. La demo dura dai 3 ai 5 minuti, pesa 549 MB e può essere scaricata su PC comodamente dal sito ufficiale dell'iniziativa. In alternativa, è possibile visionare il walkthrough allegato in cima a questa notizia. Questo breve Remake dimostra che in prima persona Silent Hill può essere spaventoso anche con un grafica non al passo dei tempi. Trattandosi di un semplice concept, il suo sviluppo può considerarsi terminato e non proseguirà in futuro.

Recentemente, in occasione del lancio di Death Stranding, l'attore Norman Reedus ha parlato della cancellazione di Silent Hills, dal momento che anche lui era incluso nel progetto.