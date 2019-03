Silent Hill: la storia della serie horror di Konami in un video

Silent Hill venne alla luce vent'anni fa, e sin da subito divenne uno dei videogiochi horror più acclamati di sempre. Con questo speciale vogliamo ripercorrere la storia della celebre saga iniziata da Team Silent, dalla trilogia originale agli ultimi capitoli, senza dimenticarci del progetto mai nato di Kojima...

Prima di abbandonare Konami infatti, il leggendario game designer giapponese stava lavorando su un misterioso videogame chiamato Silent Hills, del quale tutto ciò che abbiamo potuto apprezzare è stata una demo nota come P.T. Il progetto poi non andò in porto e nonostante il remake fan-made di P.T. recentemente reso disponibile, ai fan dell'autore e del videogame rimase solo l'amaro in bocca.

Ma oggi è il giorno in cui si festeggiano i 20 anni di una delle saghe horror che ha fatto la storia dei videogiochi e non c'è spazio per i rimpianti e per la tristezza, per cui godetevi il nostro filmato e diteci come avete intenzione di celebrare il capolavoro. Avete già organizzato la re-run nostalgica?

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che il creatore di Silent Hill Keiichiro Toyama sarà ad Etna Comics quest'anno per raccontare non solo gustosi retroscena sulla propria creatura, ma anche su altri titoli di cui è autore, fra cui Forbidden Siren e Gravity Rush. Se voleste incontrarlo e ringraziarlo, sapete come fare.

Buona visione!