Silent Hill: svelata la durata dell'evento, per un noto insider ci sarà Project Sakura

Il mondo dei videogiochi è in fermento per l'evento di stasera dedicato a Silent Hill. Dopo le indiscrezioni sulla possibilità che il prossimo capitolo della serie sia un'esclusiva PlayStation, spuntano i dettagli sulla durata della diretta e su uno dei prodotti che verranno annunciati.

L'account Twitter PlayStation Game Size ha svelato che lo showcase organizzato da Konami durerà quasi un'ora. Stando al post dell'ormai noto dataminer, assisteremo ad una presentazione di ben 48 minuti e 46 secondi, durante la quale dovremmo scoprire svariati prodotti legati al brand.

A questo proposito, l'insider The Snitch ha colpito ancora e ha pubblicato un tweet che lascia ben poco spazio all'immaginazione: si tratta di due emoticon a forma di fiore rosa separate dalla lettera 'f'. Dal momento che i tag YouTube della diretta di Silent Hill contengono anche riferimenti al fantomatico 'Silent Hill F', è molto probabile che sia questo il nome del tanto chiacchierato Project Sakura. A giudicare dallo storico delle anticipazioni di The Snitch, possiamo essere praticamente certi che il tweet contenga informazioni attendibili. Ad oggi, infatti, lo spione dell'industria dei videogiochi non ne ha sbagliata mezza e ogni suo cinguettio ha anticipato con precisione un annuncio di rilievo.

A questo punto non resta altro da fare che attendere le ore 23:00 di questa sera, quando sarà finalmente possibile scoprire cosa sta bollendo in pentola in quel di Konami.