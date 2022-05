Silent Hill: in sviluppo un horror a episodi 'in stile Until Dawn'? Nuovi indizi da VGC

I rumor e leak su Silent Hill PS5 continuano a tenere banco sui social e sui siti di settore. La redazione di VideoGamesChronicle ha condiviso delle ulteriori indiscrezioni sul futuro di Silent Hill e sui piani di Konami per riportare in auge l'IP horror.

Ai già "celebri" leak su Silent Hill per PlayStation 5 in sviluppo (presumibilmente) presso Bloober Team, i giornalisti di VGC aggiungono ulteriori anticipazioni su quelle che, a loro dire, sono i contatti che Konami starebbe avviando con molteplici sviluppatori per far rivivere questa iconica proprietà intellettuale.

Le fonti anonime citate nel report di VGC descrivono ad esempio un progetto atipico di Silent Hill "in stile Until Dawn": il videogioco in questione dovrebbe assumere i contorni di una serie episodica con racconti horror da vivere interpretando di volta in volta un diverso cast di personaggi. Due "gole profonde" contattate dalla redazione di VGC hanno indicato Annapurna Interactive come il possibile partner di Konami per la realizzazione di questo Silent Hill a episodi.

Le stesse fonti citate da VGC, d'altronde, sottolineano che ci sarebbero altre software house contattate da Konami per dare forma a nuovi videogiochi ambientati nella dimensione a tinte oscure di Silent Hill, oltre all'horror a episodi di Annapurna e a Bloober Team per il rumoreggiato ritorno di Silent Hill su PS5.