Silent Hill: un terrificante cosplay di un'Infermiera pronta a tormentarvi

La notte più buia e oscura dell'anno è infine giunta. Fantasmi ed entità terrificanti e malvagie si aggirano per le città di tutto il mondo ogni 31 ottobre. Celebriamo la festa di Halloween tornando a vivere l'incubo che affligge il protagonista di Silent Hill. Nella notte più tetra, facciamo ritorno nella città circondata dalla nebbia.

Ci siamo quasi, una delle serie horror più apprezzate dalla fanbase ha fatto il suo ritorno. La notte delle streghe ci conduce verso il rilascio di Silent Hill Ascension, una serie interattiva realizzata da Genvid e Bad Robot sotto la supervisione di Konami che infesterà i sogni dei giocatori da web browser e mobile. Questo è però solamente il primo appuntamento con la rinascita del franchise.

Qualcosa si sta smuovendo per Silent Hill 2 Remake, il rifacimento del secondo, atteso capitolo della saga. Annunciato ufficialmente nel 2022, i lavori sono cominciati tempo addietro. Silent Hill 2 Remake è in sviluppo dallo studio Bloober Team, software house che sta sfruttando le potenzialità del motore grafico Unreal Engine 5.

In attesa di scoprire novità in merito attraverso una nuova Silent Hill Transmission, la cosplayer KAWABARKER ci riporta dall'horror Konami. In questo cosplay dell'Infermiera da Silent Hill, che fa largo uso della CGI, ritroviamo il mostro che perseguita gli incubi del protagonista della serie James Sunderland.