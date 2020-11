Silent Hill ai The Game Awards 2020? Un tweet di Geoff Keighley scatena i fan

È ormai da settimane che si vocifera della possibile presenza di un nuovo capitolo di Silent Hill ai The Game Awards 2020, l'evento che si terrà il prossimo dicembre in forma digitale e che sarà presentato come sempre da Geoff Keighley. Proprio un tweet dell'ex giornalista ha scatenato oggi i fan dell'horror, convinti della sua presenza ai TGA.

Per celebrare l'arrivo di PlayStation 5 in alcuni paesi, Konami ha pubblicato un messaggio sul proprio account Twitter ufficiale congratulandosi con Sony e poche ore dopo è apparso tra le risposte al tweet un misterioso messaggio di Keighley, che si è limitato a pubblicare l'emoticon con i due occhi spalancati. La visione di questo messaggio ha da subito scatenato la reazione dei fan, secondo i quali quest'immagine non sarebbe altro che un modo per anticipare l'annuncio di un nuovo Silent Hill in sviluppo esclusivamente su PlayStation 5 sul palco dei The Game Awards 2020. Per quanto non vi sia alcuna certezza sulla presenza del gioco all'evento del prossimo mese, non possiamo escludere che tra i grossi annunci che verranno fatti ci sarà proprio il chiacchierato reboot della serie Konami.

In attesa di scoprire come andrà a finire, vi ricordiamo che i The Game Awards 2020 si terranno il prossimo 10 dicembre 2020.