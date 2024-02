Silent Hill The Short Message: quanto dura, easter egg e come finisce

All'ultimo State of Play abbiamo assistito allo shadow drop di Silent Hill The Short Message, un'esperienza gratuita disponibile esclusivamente su PlayStation 5. Scopriamo tutti i dettagli su questo titolo, inclusi i dettagli sul finale e sugli easter egg scoperti dai giocatori.

Quanto dura Silent HillThe Short Message?

Una volta avviato Silent Hill The Short Message, impiegherete circa due ore per portare a termine l'avventura. Si tratta di una stima abbastanza precisa, dal momento che non è possibile velocizzare più di tanto il completamento dei vari step che conducono all'epilogo e molti filmati e dialoghi non possono essere saltati in alcun modo. L'unico elemento che potrebbe causare un aumento della durata della vostra esperienza col gioco sono le fasi di inseguimento, poiché sono trial and error ed è probabile che dobbiate ripeterle più volte prima di riuscire a superarle.

Easter Egg di Silent Hill SMS

Come spesso accade in esperienze videoludiche di questo tipo, anche Silent Hill The Short Message nasconde alcuni segreti che gli appassionati hanno scovato nei pochi giorni dall'uscita. Uno di questi si può trovare in una delle sezioni del gioco ambientate in un corridoio della scuola, dal momento che su uno degli armadietti metallici è stato posizionato un adesivo a forma di coniglio che è una citazione al celebre Robbie the Rabbit.

Tornando invece nell'edificio abbandonato, qui troviamo una cameretta sulle cui pareti è stato collocato un poster con una figura spaventosa che, secondo molti giocatori, non è altro che un rimando a Jeff the Killer. Vi è anche un terzo easter egg, poiché in una delle aree ricoperte da post-it è possibile notare che due messaggi diversi dagli altri sembrano citare un celebre brano musicale: ci stiamo riferendo ai bigliettini con su scritto creep e weirdo, che potrebbero riferirsi alla celebre canzone dei Radiohead intitolata Creep, il cui testo contiene la frase 'I’m a creep, I’m a weirdo. What the hell am I doing here? I don’t belong here'. In ogni caso è probabile che vi siano anche altri easter egg che salteranno fuori nei prossimi giorni grazie ai giocatori più attenti.

Come finisce Silent Hill The Short Message

Nelle fasi avanzate del gioco, scopriamo che è stata proprio Anita ad attaccare verbalmente l'amica Maya, poiché invidiosa del rapporto speciale che c'era tra lei ed Amelie. La giovane non è riuscita a tollerare questa situazione ed ha così deciso di togliersi la vita gettandosi dal tetto dell'edificio di Kettenstadt, la città tedesca fittizia in cui si svolge Silent Hill The Short Message. Non a caso, la mostruosa creatura ricoperta di post-it con sopra scritti gli insulti di Anita verso Maya non è che la personificazione del senso di colpa della ragazza. Come se non bastasse, scopriamo anche che la protagonista è stata a sua volta vittima di maltrattamenti da parte di sua madre. Si tratta quindi di una situazione molto complessa, poiché vestiamo i panni sia della vittima che del carnefice, che attraversa momenti da incubo in cui rivive tutti i momenti che in qualche modo l'hanno segnata.

Anita tocca il fondo quando scopre che Maya, al di là delle apparenze, non ha mai odiato Anita e le ha addirittura dedicato uno splendido disegno in cui è circondata da fiori di ciliegio. Questo dà il colpo di grazia alla giovane, che presa dalla disperazione è pronta a lanciarsi dal tetto proprio come Maya prima di lei. All'ultimo istante accade qualcosa di inaspettato: Amelie le invia un messaggio con cui chiede ad Anita di uscire insieme a fare shopping. È sufficiente questo gesto per dare alla teenager la conferma che Amelie tiene ad Anita tanto quanto teneva a Maya, facendo immediatamente svanire la nebbia e dando alla giovane la speranza per un futuro migliore. Nell'epilogo, vediamo che alla fine Anita ha deciso di andare al college seguendo il consiglio datole da Amelie, che le è rimasta accanto per tutto il tempo.

