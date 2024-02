Silent Hill The Short Message: c'è una vecchia conoscenza della serie tra gli easter egg

A margine dello State of Play abbiamo assistito al lancio di Silent Hill The Short Message su PS5. Tra i numerosi utenti che hanno colto l'occasione per scaricare gratis questa nuova esperienza interattiva, c'è chi ritiene di aver rintracciato l'easter egg di una vecchia conoscenza della serie.

The Short Message, lo ricordiamo, ci porta in uno spaventoso appartamento nei panni di Anita, una giovane donna che, dopo aver ricevuto un misterioso messaggio dalla sua amica Maya, si ritroverà braccata da una terrificante creatura.

L'incubo a occhi aperti vissuto da Anita assume i contorni di un'esperienza horror che, pur lontana dalle dinamiche di gameplay offerte storicamente dalla serie di Silent Hill, mostra numerosi punti di contatto con l'ormai iconica IP di Konami.

Uno dei tanti rimandi al passato della serie lo ritroviamo ad esempio in un armadietto impreziosito dallo sticker adesivo di un coniglio. Lo sguardo placido e l'apparenza innocua dell'animaletto traggono in inganno, visto che dovrebbe trattarsi con ogni probabilità di un easter egg di Robbie the Rabbit, il sanguinario coniglio antropomorfo che infesta il parco di divertimenti di Lakeside.

Apparso per la prima volta in Silent Hill 3, Robbie è diventato una presenza costante nei successivi episodi della serie, tanto da accompagnare le gesta compiute dai protagonisti dell'odissea horror di Konami con numerosi cameo. Non c'è da sorprendersi, quindi, se l'inquietante mascotte del lunapark di Lakeside è riuscita a ritagliarsi un nuovo spazio nell'inferno interattivo di The Short Message.

