Silent Hill The Short Message: emergono dettagli spoiler sulla trama dell'horror Konami

Konami non ha ancora formalmente annunciato Silent Hill The Short Message, ma ormai da mesi continuano ad affiorare online informazioni sull'horror game della compagnia nipponica. A diffondere nuovi dettagli è stata questa volta la rating board australiana (non proseguite oltre la lettura in caso vogliate evitare spoiler sul gioco).

Stando a quanto emerso, Silent Hill The Short Message si presenta in qualità di gioco horror psicologico basato sull'esplorazione in cui i giocatori controllano i personaggi in un edificio chiamato La Villa, situato nella Germania contemporanea.

Il giocatore assume il ruolo di una giovane donna, Anita, che deve esplorare La Villa durante fasi di gameplay in prima persona per raccogliere indizi e scoprire cosa è successo alla sua amica. Portandoci degli esempi concreti, la classificazione della rating board australiana ci racconta di come Anita esplori un bagno che presenta una vasca colma di acqua insanguinata, piastrelle schizzate di sangue e una lama di rasoio su un lavandino insanguinato. Dopo aver esaminato il rasoio, Anita sperimenta un flashback. In un filmato visto da una prospettiva in prima persona, una voce grida: "È tutta colpa tua! Succedono cose brutte a causa tua!" e una mano che tiene il rasoio subentra nell'inquadratura. Il braccio sinistro del personaggio appare nell'inquadratura con cicatrici orizzontali evidenti sul polso del personaggio. La scena passa quindi a uno schermo nero prima che il rasoio entri in contatto con il polso del personaggio. L'inquadratura seguente presenta un'immagine del braccio sinistro del personaggio con cicatrici vecchie e nuove.

In un successivo filmato costituito da un misto di inquadrature in terza e prima persona, il giocatore si trova sul bordo del tetto dell'edificio, guardando in basso. È a questo punto evidente che Maya si sia suicidata gettandosi dalla sporgenza del tetto. In sottofondo si sentono echi delle invettive violente di sua madre mentre Anita si prepara a saltare e dice: "Forse posso essere come lei... ecco..." In una ripresa in prima persona, si vedono i suoi piedi vicino al bordo della sporgenza prima, mentre in un'inquadratura in terza persona, scende e inizia a precipitare nel vuoto.

Durante il gioco, i filmati raffiguranti autolesionismo e suicidio sono seguiti da schermate nere che presentano testo bianco che incoraggia i giocatori a cercare cure e aiuto se si sono in stato di difficoltà psicologico, nonché ad offrire supporto agli altri. Secondo la Rating Board, le raffigurazioni di suicidio e autolesionismo all'interno si verificano nel contesto più ampio del discorso riguardante la salute mentale e che incoraggia i giocatori a cercare aiuto o offrire supporto a chi ne ha bisogno. Pertanto, l'impatto delle rappresentazioni può essere compreso nella classificazione MA15+.