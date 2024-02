Silent Hill The Short Message è esclusiva PS5 o c'è anche su Xbox e PC?

Dopo mesi di speculazioni finalmente Silent Hill The Short Message è realtà e già disponibile su PS5 tramite download completamente gratuito. La mini-avventura in prima a tema Silent Hill promette orrore ed atmosfere angoscianti a tutti gli utenti PlayStation 5. Ma solo per loro?

E' proprio così: Silent Hill The Short Message è un'esclusiva totale PS5 e non è prevista alcuna versione PC, Xbox o Nintendo Switch per l'opera prodotta da Konami e sviluppata da HexaDrive. Il solo modo per accedere al gioco gratis è dunque possedendo la console Sony di attuale generazione dato che al momento non sembrano esserci i presupposti per un'uscita del nuovo Silent Hill su altre piattaforme, quantomeno non a stretto giro.

Silent Hill The Short Message ci mette nei panni di Anita, una ragazza che si intrufola all'interno di un edificio abbandonato dopo aver ricevuto un messaggio dalla sua amica Maya. Anita non sa tuttavia che quella struttura è da sempre al centro di leggende metropolitane collegate a presunti suicidi avvenuti al suo interno, e come se non bastasse l'area è abitata da una creatura mostruosa pronta a dare il tormento alla protagonista. Tocca a noi trovare il modo per farla sopravvivere all'incubo che sta vivendo.

Se interessati, eccovi il link al download di Silent Hill The Short Message per PS5: siete pronti al nuovo orrore di casa Konami?