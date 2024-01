Silent Hill The Short Message: il gioco gratis è disponibile ora su PS5

Fra i numerosi giochi mostrati in occasione dello State of Play troviamo anche il chiacchieratissimo Silent Hill The Short Message, che è lo shadow drop dell'evento organizzato da Sony PlayStation.

Tra un annuncio e l'altro, infatti, Konami e Sony hanno mostrato per la prima volta al pubblico Silent Hill The Short Message. Proprio come anticipato dalle voci di corridoio che ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi mesi, il gioco non è altro che un'esperienza gratuita che i giocatori possono scaricare in maniera completamente gratuita.

In Short Message vestiremo i panni di Anita, una giovane donna che si introduce in uno spaventoso appartamento dopo aver ricevuto un messaggio dalla sua amica Maya. Purtroppo, però, l'edificio è da sempre al centro di leggende legate ai presunti suicidi avvenuti al suo interno ed è probabilmente tutto vero, visto che la protagonista verrà braccata da una terrificante creatura.

A giudicare dal filmato, potremo vivere questa avventura spaventosa con una visuale in prima persona. Non sappiamo però altro sul gameplay, che potremo scoprire a breve. Il gioco dovrebbe infatti approdare a momenti sul PlayStation Store e sarà scaricabile solo ed esclusivamente su PlayStation 5.

Prima di lasciarvi al trailer di Silent Hill The Short Message, vi ricordiamo che questa sera è stata annunciata la data d'uscita di Stellar Blade.