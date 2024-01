Silent Hill The Short Message: link per il download gratis su PS5

Una delle principali sorprese dello State of Play che si è appena concluso è stata sicuramente la pubblicazione a sorpresa di Silent Hill The Short Message, ossia l'esperienza di gioco completamente gratis che è disponibile già sullo store di Sony. Scopriamo come fare per scaricare già da adesso l'esclusiva PlayStation 5.

Ecco di seguito il link per procedere al download di Silent Hill The Short Message sul PlayStation Store:

Come al solito, potete avviare il download direttamente dal browser, visto che è possibile scaricare i giochi da remoto. In alternativa, è possibile aggiungere il gioco alla raccolta dall'app ufficiale PlayStation o direttamente da console.

Se invece siete curiosi di saperne di più sulla trama di questa esperienza legata al celebre brand di Konami, questa è la descrizione ufficiale del gioco:

"Dopo aver ricevuto dei messaggi da parte della sua amica Maya, Anita si ritrova nei pressi di un condominio in rovina, famigerato per le voci sui suicidi avvenuti in quel luogo. Attirata al suo interno, Anita perde il suo senso della realtà, dato che inizia a vedere spazi bizzarri e sovrannaturali e mostri deformi. Il messaggio di Maya era chiaro: "non me ne vado finché non lo scopri". Ma cosa sta cercando Anita esattamente?"

Vi ricordiamo che questa sera è stato mostrato anche un gameplay trailer di Silent Hill 2 Remake incentrato sul combattimento.