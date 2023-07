Silent Hill The Short Message ancora non esiste, ma in rete già compare la trama

Tra i numerosi progetti a tema Silent Hill attualmente in lavorazione, il misterioso Silent Hill The Short Message è l'unico a non essere ancora stato annunciato ufficialmente nonostante sia al centro di rumor ormai da diverso tempo. Intanto un noto insider già condivide alcuni dettagli sulla trama.

Stando a quanto riportato da Dusk Golem, famoso leaker specializzato in serie come Resident Evil e per l'appunto Silent Hill, in The Short Message prenderemo il controllo di una studentessa di 17 anni, che dovrebbe chiamarsi Anita Planelt. La ragazza è sostanzialmente invisibile agli occhi dei suoi compagni, ma può contare sul sostegno di Maya, sua amica di lunga data. Un giorno, però, Maya viene ritrovata morta a scuola, presumibilmente per suicidio: Anita, che già combatte con alcuni demoni interiori, vuole capire i motivi che potrebbero aver spinto la sua amica a togliersi la vita, notando poi che qualcuno continua ad utilizzare i social media della giovane donna anche dopo la sua scomparsa, alimentando così un mistero che sarà alla base della narrativa del gioco.

Dusk Golem specifica che quanto da lui rivelato riguarda i primissimi momenti dell'avventura e che non ci sono ulteriori dettagli su come dovrebbe svilupparsi la storia e come ricollegarsi alla serie Konami. Anita inoltre sarebbe afflitta da più disturbi che avrebbero portato l'amica Maya ad allontanarsi, preoccupata per gli atteggiamenti pericolosi e sopra le righe della protagonista. L'insider aggiunge inoltre che la stesura del prologo risale alla fine del 2020 e che dunque non è assolutamente da escludere che in questi anni sia stato modificato.

Nonostante le informazioni provengano da un leaker che si è dimostrato spesso affidabile in passato, è bene prendere tutto con il beneficio del dubbio: lo stesso Dusk Golem, infatti, oltre a citare la possibilità che la storia sia stata modificata, non esclude nemmeno del tutto la possibilità che The Short Message sia stato cancellato da Konami. Del resto alcuni mesi fa Silent Hill The Short Message è stato rimosso dalla rating board taiwanese e da quel momento non sono più arrivate nuove classificazioni per il gioco.

Cancellato o meno, Konami sta puntando con convinzione sul rilancio del brand, e passate voci di corridoio lasciano intendere che altri tre progetti non annunciati di Silent Hill sarebbero in sviluppo. Per adesso, comunque, aspettiamo novità concrete sui titoli già noti, come per l'esempio l'atteso remake di Silent Hill 2.