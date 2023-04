Silent Hill The Short Message rimosso dalla rating board taiwanese: che succede?

Da diversi mesi si parla di un misterioso Silent Hill The Short Message presumibilmente per PS5, sebbene per il momento la sua esistenza non è ancora mai stata confermata ufficialmente da Konami. Il gioco è stato tuttavia classificato sia in Corea del Sud che in Taiwan.

La rating board taiwanese aveva tra l'altro fatto trapelare descrizione e un'immagine di Silent Hill The Short Message, lasciando intendere che il gioco fosse più che concreto. Qualcosa tuttavia sembra essere cambiato: come rivelato su Twitter dal noto insider Dusk Golem, l'ente di classificazione taiwanese ha infatti rimosso Silent Hill The Short Message dal suo database, senza che sia stata fornita alcuna indicazione sui motivi che avrebbero portato a questa decisione.

Dusk Golem ha dunque provato ad ipotizzare cosa potrebbe significare questa rimozione: nella peggiore delle ipotesi Konami potrebbe aver cancellato il gioco, nella migliore delle ipotesi l'opera potrebbe essere stata posticipata ad una data molto più lontana nel tempo. In ogni caso si tratta di pure ipotesi su un titolo comunque finora mai annunciato da Konami, sebbene solitamente la comparsa nelle rating board internazionali di un gioco anticipa l'arrivo di importanti in merito a date di uscita.

In ogni caso, anche qualora The Short Message fosse stato cancellato, i fan della celebre serie horror possono comunque dormire sonni tranquilli dati i diversi progetti in cantiere per il franchise, da Silent Hill 2 Remake a Silent Hill f, passando per Silent Hill Townfall e Silent Hill Ascension oltre ad un nuovo film in produzione.