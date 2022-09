Silent Hill The Short Message, tra SMS e atmosfere da PT: spunta un'immagine!

Dopo anni di indiscrezioni e la precedente apparizione in rete di alcune immagini sospette, spunta finalmente un indizio concreto in merito al possibile ritorno della serie di Silent Hill.

L'ente di classificazione sudcoreano ha infatti attribuito un rating ad un misterioso Silent Hill: The Short Message, produzione mai annunciata da Konami e che sembrerebbe spianare infine la strada ad un revival dell'IP. A stuzzicare ulteriormente la fantasia del pubblico, ci ha pensato in brevissimo tempo il noto insider Dusk Golem, che ha identificato Silent Hill: The Short Message come il nuovo capitolo principale della serie horror.



Ma non è finita qui: il celebre utente ha infatti condiviso anche un'immagine leak di Silent Hill: The Short Message, che offre un primo sguardo su quella che potrebbe essere una produzione attesissima. L'istantanea in bassa risoluzione immortala un corridoio buio e oscuro, di quello che sembra essere un edificio ormai abbandonato, ma un tempo popolato di uffici. Le atmosfere rimandano immediatamente al compianto PT di Hideo Kojima, mentre a schermo fa la sua comparsa un sistema di messaggistica in-game. Tramite quest'ultimo, possiamo osservare l'interazione tra il giocatore e un personaggio di nome Amelie. Di seguito, vi riportiamo la traduzione del testo (in giapponese nello screenshot):

Amelie: Mi chiedo perché Maya sia morta...

Giocatore: Non hai nessuna teoria?

Amelie: Nope.

Amelie: È questo a rendere tutto così difficile.

Amelie: Credo di non aver mai saputo nulla di lei...

Amelie: I tuoi vestiti non si sporcheranno vagando in un edificio abbandonato come questo?

L'interazione farebbe quasi pensare ad Amelie come ad un'entità sovrannaturale, in grado di osservare le azioni del videogiocatore, intento, nello screenshot, proprio ad attraversare il già citato edificio abbandonato. I più curiosi possono visionare l'immagine incriminata sui lidi del forum di Resetera:

Che sia veramente la volta buona per scoprire cosa bolle in pentola in quel di Konami? Dopo anni di rumor il momento del ritorno di Silent Hill potrebbe essere davvero arrivato: quali sono le vostre teorie?