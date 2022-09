Silent Hill The Short Message spunta in Corea: annuncio imminente?

The Game Rating and Administration Committee of Korea (ente che si occupa di valutare i videogiochi in uscita in Corea) ha valutato in queste ore il misterioso Silent Hill The Short Message, gioco mai annunciato da Konami.

Poche le informazioni in nostro possesso, stando a quanto dichiarato nel database dell'ente coreano, Silent Hill The Short Message verrà pubblicato da UNIANA, editore che si occupa di pubblicare i giochi Konami in Corea, tra cui eFootball 2023.

A giudicare dal titolo, Silent Hill The Short Message potrebbe essere il gioco di Silent Hill di Annapurna Interactive, apparentemente al lavoro su una serie di brevi avventure horror ambientate nell'universo di Silent Hill. Il nome potrebbe però far pensare anche ad una breve demo, magari un "Playable Teaser" del nuovo Silent Hill per PlayStation 5.

Siamo nel campo delle pure speculazioni, rumor e leak puntavano ad un annuncio del nuovo Silent Hill al Tokyo Game Show di metà settembre ma così non è stato e al momento Konami non ha annunciato ufficialmente il ritorno di Silent Hill in alcuna forma, anche se come noto si parla di almeno tre diversi progetti in cantiere, tra cui un nuovo gioco originale, il remake di Silent Hill 2 a cura di Bloober Team e infine una serie di avventure episodiche di breve durata.