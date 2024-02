Silent Hill The Short Message, il successo continua: raggiunti i 2 milioni di download

Soltanto una settimana prima Silent Hill The Short Message raggiungeva il milione di download, ma a quanto pare lo spin-off di Silent Hill gratis per PlayStation 5 sta continuando ad attirare l'attenzione di un numero sempre più vasto di giocatori, che continuano a scaricare senza sosta l'opera targata HexaDrive.

Silent Hill The Short Message ha infatti superato i due milioni di download complessivi, un risultato interessante considerato che il gioco è stato pubblicato lo scorso 31 gennaio al termine del PlayStation State of Play. A confermarlo è stata la pagina Twitter/X ufficiale di Silent Hill, attraverso un apposito post. In un paio di settimane la produzione Konami ha già tagliato traguardi rilevanti, ed è probabile che nel prossimo futuro i suoi numeri continuino a crescere sempre di più.

Konami ed HexaDrive si possono quindi considerare soddisfatti dei risultati fin qui ottenuti, e questo nonostante il progetto non sia stato accolto con grande entusiasmo da gran parte della stampa internazionale. Nella nostra recensione di Silent Hill The Short Message abbiamo messo in evidenza tutti i limiti della produzione che, oltre ad avere problemi di ritmo e di scrittura, non tratta al meglio le delicate tematiche fortemente delicate alla base del suo racconto.

Lo avete già giocato Silent Hill The Short Message? Come vi è sembrato?