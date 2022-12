Silent Hill The Short Message è un teaser giocabile per PS5?

Silent Hill The Short Message era stato valutato a settembre dalla Game Rating and Administration Committee of Korea, senza però alcuna indicazione riguardo la piattaforma di destinazione. Adesso ne sappiamo qualcosa di più.

Anche la Taiwan Digital Game Rating Committee ha valutato il gioco, specificando la piattaforma, ovvero PlayStation 5, l'unica indicata nella pagina della classificazione. A questo punto si alimentano i sospetti che parlavano di The Short Message come di una demo o un teaser giocabile, Dusk Golem non aveva dubbi su questo ma non era in grado di fornire indicazioni specifiche a riguardo.

In autunno, Konami ha annunciato il rilancio di Silent Hill con quattro diversi progetti: Silent Hill 2 Remake, Silent Hill Ascension, Silent Hill Townfall e Silent Hill f mentre nessun gioco intitolato Silent Hill The Short Message è stato annunciato. Se inizialmente si poteva pensare ad un nome in codice di uno dei progetti citati, il fatto che The Short Message sia stato valutato anche a Taiwain nelle scorse ore rende poco plausibile questa ipotesi.

Al momento tutto tace da parte del publisher giapponese e la natura di Silent Hill The Short Message non è stata ancora svelata, dunque il tutto è avvolto nel mistero. Ne sapremo di più nel corso del 2023?