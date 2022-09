Silent Hill The Short Message è un teaser giocabile? Sì, secondo Dusk Golem

Il leak di Silent Hill The Short Message a cura della rating board coreana ha ovviamente incuriosito tutti e anche Dusk Golem è sceso in campo per parlare di questo progetto, rivelando alcune informazioni in suo possesso.

L'insider conferma che Silent Hill The Short Message è al 100% un videogioco in quanto la classificazione cita esplicitamente i videogiochi, non si tratta dunque di un cortometraggio, di un film o magari di una produzione multimediale di diverso genere.

No, Silent Hill The Short Message non sarà un pachinko o un gioco slot in quanto questi prodotti sono illegali in Corea, ricorda Dusk Golem. L'insider sottolinea poi come la valutazione risalga a metà agosto ma solo oggi il documento è stato reso pubblico, questo potrebbe voler dire ipoteticamente che il progetto verrà svelato e pubblicato a stretto giro, ma si tratta solamente di una ipotesi.

Anche la pubblicazione da parte di Uniana non deve stupire, il publisher si occupa spesso di pubblicare giochi Konami in Corea e tra questi rientra anche eFootball 2023. Per Dusk Golem, Silent Hill The Short Message è in realtà il titolo di Project Sakura, ovvero una demo giocabile, un "Playable Teaser" pensato per introdurre il nuovo gioco della saga di Silent Hill. Il progetto in questione sarebbe un gioco gratis basato su un sistema di messaggistica ma anche in questo caso nessuna certezza, infine l'insider cita i nomi delle due protagoniste: Anita e Maya.

Dusk Golem ammette infine di non aver mai sentito il titolo Silent Hill The Short Message ma è probabile che il nome sia stato ufficializzato da poche settimane internamente, per il progetto fino ad oggi conosciuto come Project Sakura. Nessuna notizia invece riguardo la possibile data di annuncio e di uscita di The Short Message.