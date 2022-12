Silent Hill The Short Message: trapelano la descrizione e un'immagine del gioco Konami

La rating board taiwanese ha depositato la classificazione di Silent Hill The Short Message, apparentemente in arrivo solo su PlayStation 5. La descrizione fornitaci sul prodotto ci offre anche alcune indicazioni sul comparto narrativo del prodotto, ancora non presentato ufficialmente da Konami.

La rating board ci parla dell'incipit narrativo di Silent Hill The Short Message, e ci parla nello specifico di una ragazza che deve fuggire ai pericoli e agli orrori che la attendono in un misterioso appartamento dimenticato.

"Anita è arrivata in un appartamento abbandonato per incontrare la sua amica Maya, e in qualche modo si è svegliata per ritrovarsi intrappolata dentro. Deve sfuggire alle sue stesse paure e ai mostri in agguato nei corridoi, scoprire la verità dietro gli eventi in cui è intrappolata e cercare di scappare prima che il suo stesso trauma consumi la sua volontà di sopravvivere". Tramite questo indirizzo, inoltre, potete dare uno sguardo alla prima immagine ufficiale del gioco, un'illustrazione artistica che ci trasmette le sensazioni horror tipiche della serie Konami.

Che Silent Hill The Short Message sia un progetto concreto è ormai ben chiaro, resta da vedere in cosa si concretizzerà questo nuovo titolo del franchise. Stando alle ipotesi più accreditate, potrebbe trattarsi di un Playable Teaser per PlayStation 5, ma rimaniamo in attesa di un annuncio definitivo.