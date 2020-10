Silent Hill torna a terrorizzare...in Animal Crossing New Horizons: fan celebra Halloween!

Ormai a meta ottobre, con l'ombra delle zucche intagliate che inizia ad allungarsi nei giardini delle abitazioni, quale momento migliore per domandarsi quale sarà il destino della serie horror di casa Konami?

Con l'approssimarsi della notte più spaventosa dell'anno e il continuo rincorrersi di rumor sul ritorno di Silent Hill su PS5, anche la community Nintendo ha deciso di rievocarne gli inquietanti panorami nebbiosi. E quale luogo virtuale migliore per celebrare l'iconica saga? Ovviamente il malleabile universo di isole di Animal Crossing: New Horizons!



Un giocatore, in particolare, ha deciso di dare libero sfogo alla creatività, utilizzando le potenzialità offerte dal life simulator della casa di Kyoto. Sulla propria Nintendo Switch, l'utente attivo sul forum di Reddit come "hanoodyACNH" ha ricreato un'isola avvolta dalla densa foschia. Immancabile il cartello che accoglie gli ignari visitatori a Silent Hill, mentre tutt'attorno rispondono all'appello zucche e spaventapasseri. Direttamente in calce a questa news potete visionare il risultato degli sforzi del giocatore: cosa ve ne pare?

In chiusura, ricordiamo che con l'ultimo update autunnale, il gioco ha accolto numerosi nuovi contenuti stagionali. L'aggiornamento ha inoltre preparato il terreno per l'evento di Halloween in Animal Crossing: New Horizons, destinato a restare attivo per un periodo di tempo limitato.