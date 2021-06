Silent Hill sta tornando? Konami X Bloober Team: l'annuncio rilancia il rumor!

Il mese di giugno si chiude con quella che potrebbe a tutti gli effetti essere una notizia esplosiva, con l'annuncio della firma di una collaborazione tra Konami e Bloober Team.

Il raggiungimento di un accordo tra il publisher giapponese e gli autori di The Medium è stato ufficializzato dalla stessa Konami, che non ha però rivelato alcun dettaglio sulla partnership. Tuttavia, è impossibile non veder tornare alla mente i rumor diffusisi solo qualche tempo addietro e legati al ritorno della serie Silent Hill. Più volte, infatti, gli insider che si sono espressi sul tema hanno riferito di due progetti legati al revival di Silent Hill. E se uno di questi - sempre secondo indiscrezioni - potrebbe essere affidato a Kojima Productions, il secondo potrebbe invece essere nelle mani di Bloober Team.



A stuzzicare ulteriormente la fantasia sono le dichiarazioni condivise dallo stesso team di The Medium all'inizio di quest'anno. La software house aveva infatti anticipato di star lavorando ad una importante IP horror di un grande publisher. A seguito dell'annuncio di Konami, è davvero difficile tenere a freno l'immaginazione e non pensare ad un possibile ritorno in scena di Silent Hill. Al momento, tuttavia, si hanno tra le mani solamente degli indizi: per una conferma ufficiale di quelli che per ora restano rumor, sarà necessario attendere un eventuale annuncio!