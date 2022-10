Silent Hill, la serie sta tornando: è ufficiale! Konami annuncia data e ora dell'evento

I continui e inarrestabili rumor su di un possibile ritorno della serie di Silent Hill hanno letteralmente travolto il sottobosco videoludico nel corso degli ultimi due anni: ora è il momento di scoprire cosa è realtà e cosa fantasia.

Direttamente dai canali ufficiali di Konami, il colosso videoludico giapponese annuncia uno speciale evento dedicato all'iconica serie horror. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, l'azienda invita tutti gli appassionati di Silent Hill a radunarsi il prossimo mercoledì 19 ottobre 2022. In questa data, una diretta speciale rivelerà il nebuloso futuro della saga. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 23:00 in punto del fuso orario italiano.



Per il momento, l'annuncio a sorpresa di Konami non svela alcun dettaglio specifico. Con il titolo di Silent Hill Transmission, la diretta offrirà "gli ultimi aggiornamenti sulla serie". Il Tweet di annuncio si limita a rimandare gli appassionati al portale ufficiale della saga di Silent Hill, sul quale sono elencate le principali produzioni che compongono il mosaico dell'IP:

I riferimenti aidi Silent Hill sembrano confermare che gli annunci in arrivo dal team di Konami riguarderanno effettivamente il mondo del gaming PC e console. Di recente, lo ricordiamo, era giunta la notizia dell' avvistamento del marchio Silent Hill: The Short Message nel database dell'ente di classificazione coreano.Per saperne di più, non resta che attendere mercoledì 19 ottobre 2022.: siete pronti a scoprire cosa ha in serbo Konami per l'immaginario di Silent Hill?