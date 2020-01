Silent Hill tornerà presto? Due giochi in fase di sviluppo secondo un rumor

Il leaker AestheticGamer (lo stesso che ha parlato dello sviluppo di Resident Evil 8 ripartito da zero) ha svelato l'esistenza di due progetti di Silent Hill in sviluppo negli studi di Konami, con la casa giapponese che vorrebbe riportare in vita il franchise dopo qualche anno di pausa.

Il primo gioco sarebbe un remake (non è chiaro se di Silent Hill 1 o di altri episodi della saga) mentre il secondo potrebbe essere un'avventura in stile Until Dawn o più in linea con le produzioni di Telltale Games.

Konami vorrebbe cavalcare il successo dei remake di Resident Evil e più in generale la nuova attenzione verso i giochi horror, da qui la decisione di rispolverare la serie. Secondo AestheticGamer i due giochi sarebbero in sviluppo presso due team altamente selezionati (non è chiaro se interni a Konami oppure esterni) con un budget piuttosto elevato per gli standard del genere. Entrambi i progetti usciranno sulle console di attuale generazione e su PlayStation 5/Xbox Series X, apparentemente si pensa anche ad eventuali porting per Nintendo Switch.

Uno dei due nuovi Silent Hill sarà presentato nel corso del 2020 mentre non ci sono indicazioni precise riguardo eventuali finestre di lancio.