Silent Hill Townfall è ambientato nell'universo di P.T. di Hideo Kojima, per un rumor

Tra i progetti più intriganti e misteriosi svelati da Konami durante l'evento dedicato alla sua serie horror, c'è sicuramente Silent Hill Townfall, un nuovo progetto curato da Annapurna Interactive e No Code, questi ultimi noti per giochi come Stories Untold e Observation.

Nel mentre i fan stanno cercando di carpire i segreti celati nel trailer di Silent Hill Townfall, un rumor si fa strada in rete e svela un dettaglio molto interessante: il gioco potrebbe essere ambientato nello stesso universo di P.T., letteralmente il "Playable Teaser" ideato da Hideo Kojima per introdurre al mondo il compianto Silent Hills, a cui aveva preso parte anche l'attore Norman Reedus.

Ad affermarlo è il portale The Leak, che precisa: "Secondo le nostre fonti, Silent Hill Townfall, recentemente annunciato, è ambientato nello stesso universo di P.T. e fa riferimento al gioco cancellato di Kojima. Non è chiaro se sia una continuazione diretta della demo di PT, ma 'esiste nello stesso universo'".

Dopo anni di silenzio dopo la cancellazione del progetto e dalla rimozione della demo dagli store PlayStation, Konami potrebbe quindi aver ripescato dall'oscuro passato di P.T. per riproporlo in una veste completamente differente. Naturalmente non abbiamo conferma di quanto riportato, e converrà quindi essere molto cauti al riguardo.

Recentemente, il noto modder Lance McDonald è riuscito ad eseguire P.T. su PS5 tramite un emulatore PS4.