Silent Hill Townfall annunciato con un trailer: un nuovo capitolo da Annapurna e No Code

Non solo Silent Hill 2, nel nuovo livestream tenuto da Konami in questa serata è stato presentato anche Silent Hill Townfall. Si tratta del già vociferato horror game curato da Annapurna Interactive.

Tutto ciò che abbiamo su Silent Hill Townfall è il primo, criptico trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. La voce fuori campo che possiamo ascoltare parla di un luogo in cui il protagonista sembra essere giunto per essere "giudicato" per le proprie azioni. Il nostro protagonista, tuttavia, è lì anche per un altro motivo misterioso motivo.

Ad occuparsi del progetto sono i ragazzi di No Code, già autori di Stories Untold e Observation. Annapurna Interactive è inoltre coinvolta in questa nuova declinazione della serie horror, che finalmente si appresta a tornare in grande stile. Al momento non sono note né la finestra di lancio né le piattaforme di riferimento. No Code non ha ulteriori informazioni da convidere al momento ed ha rimandato l'appuntamento al 2023, ma nel frattempo ci invita a riguardare il trailer per scoprirne i segreti celati.

Konami ha dichiarato di stimare molto Annapurna Interactive, e di aver scelto oculatamente i partner incaricati di interpretare in nuovo modi la serie di Silent Hill. Il publisher nipponico ha anche annunciato Silent Hill f, sviluppato da Neobards Entertainment.