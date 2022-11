Silent Hill Townfall, i mostri attendono nella nebbia: le inquietanti opere di Besancon

La pubblicazione del primo teaser trailer ufficiale di Silent Hill: Townfall ha concretizzato una corposa serie di indiscrezioni, che da tempo profetizzavano il possibile avvio di una collaborazione tra Konami e il team di Annapurna Interactive.

Il noto publisher ha così confermato di star curando la pubblicazione di una inedita declinazione Indie dell'universo di Silent Hill. In sviluppo presso gli studi di No Code, Silent Hill: Townfall è un'entità videoludica ancora piuttosto misteriosa, sulla quale gli autori non hanno svelato troppi dettagli. Un interessante avvistamento potrebbe però contribuire a fare luce sulle atmosfere che attenderanno gli appassionati nel titolo di casa Konami.

Dalle pagine del profilo Instagram di Franck Besancon, è infatti possibile apprendere del coinvolgimento del concept artist nello sviluppo di Silent Hill: Townfall. Specializzato nell'ideazione di inquietanti creature dai risvolti horror, l'artista ha realizzato un ampio numero di illustrazioni raffiguranti terrificanti mostri umanoidi, che difficilmente sfigurerebbero tra le nebbie di Silent Hill. Direttamente in calce a questa news, potete osservare alcuni esempi delle opere firmate da Franck Besancon. Visitando i canali social del concept artist, potete ovviamente visionare ulteriori concept art e illustrazioni.



Cosa ve ne pare di questi incubi digitali? Vorreste osservarli in azione all'interno di Silent Hill: Townfall?