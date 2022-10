Silent Hill Townfall: il teaser è pieno di segreti e ARG, alcuni sono stati scoperti

A meno di un giorno dall'annuncio di Silent Hill Townfall, il nuovo titolo in sviluppo presso No Code ed Annapurna, la community sta già scovando i segreti nascosti nel teaser.

Lo stesso sviluppatore, durante l'evento trasmesso in streaming, aveva lasciato intuire la presenza di numerosi segreti nel breve filmato mostrato, stuzzicando tutta quella parte dei fan appassionata di ARG (Alternate Reality Game). Non ci è voluto molto prima che gli utenti iniziassero a fare i primi ritrovamenti, dei quali si sta tenendo traccia in maniera ordinata su Reddit con un'apposita pagina. Stando alle testimonianze dei giocatori che stanno analizzando il materiale diffuso ieri sera, sembrerebbe che lo spettrogramma dell'audio estratto dal trailer contenga la frase "Has now stopped" (la quale si può tradurre in italiano con "Ora si è fermato").

Gli altri indizi provengono invece dalla TV portatile al centro del teaser, che mostra per una frazione di secondo alcune immagini molto interessanti e accuratamente catalogate dagli utenti su Reddit. Mettendo insieme i pezzi, pare si riesca a costruire una mappa, le cui dimensioni dovrebbero essere piuttosto generose. Che si tratti dell'area che potremo esplorare durante l'avventura? Ovviamente non possiamo saperlo, ma non si esclude che nelle prossime ore arrivino ulteriori indizi sul misterioso gioco.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il riassunto dell'evento dedicato a Silent Hill con tutti gli annunci fatti da Konami.