Silent Hill: dove si trova la città dei giochi Konami?

"In my restless dreams I see that town, Silent Hill": così comincia il secondo capitolo della saga horror di Konami, che anche dopo la cancellazione di Silent Hills di Hideo Kojima, non ha smesso di far sperare i fan sul suo ritorno. La piccola cittadina è al centro delle vicende narrate nei vari giochi, ma dove si trova?

Sappiate che una "Silent Hill" esiste davvero; è una piccola cittadina chiamata Centralia, in Pennsylvania. Per larga parte disabitato, chiuso anche alla circolazione delle poste, il paese è stato protagonista di un disastro ambientale nel 1962, dopo che alcuni volontari erano stati mandati a dare fuoco alla discarica cittadina. Le fiamme non furono disinnescate in tempo e si diffusero nel dedalo di miniere al di sotto del centro abitato, rendendo la permanenza sul territorio pericolosa e di fatto condannando la città.



Per questo il villaggio venne progressivamente abbandonato, e ad oggi rimangono poche case ancora in piedi. Roger Avary, sceneggiatore del film dedicato all'opera di Keiichiro Toyama, ha dichiarato di aver approfondito la storia di Centralia proprio mentre stava lavorando al lungometraggio, considerando le sorprendenti analogie.

Comunque, a parte le ovvie differenze di finzione tra le due città, la Silent Hill dei videogiochi fa in realtà parte dello stato del West Virginia. Ma a proposito della celebre saga horror, quando è ambientato esattamente Silent Hill?