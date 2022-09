Silent Hill verrà annunciato prestissimo per un rumor, forse a settembre

Interessante scambio di battute su Twitter tra Andy Robinson (editor di VGC) e Jeff Grubb (giornalista di VentureBeat e GamesBeat) a proposito di Silent Hill, gioco mai annunciato ufficialmente ma che a quanto pare potrebbe essere svelato molto, molto presto.

Andy Robinson fa sapere di "aver sentito" che un nuovo Silent Hill verrà annunciato prima del previsto, non c'è ancora nulla di sicuro ma probabilmente "l'attesa non sarà troppo lunga" sottolinea il giornalista. Al Tweet di Robinson ha risposto anche Jeff Grubb, semplicemente pubblicando una GIF con scritto "settembre"... il nuovo Silent Hill verrà svelato questo mese, dunque?

E' presto per dirlo ma sappiamo che Konami annuncerà un nuovo gioco di una serie molto amata al Tokyo Game Show in programma dal 15 al 18 settembre, molti sperano che il progetto in questione sia proprio Silent Hill ma in realtà proprio Andy Robinson fa sapere che Konami si prepara ad annunciare una collection rimasterizzata di Metal Gear Solid alla fiera giapponese.

Del ritorno di Silent Hill si parla ormai da anni, sembra che Konami abbia in cantiere vari progetti per il rilancio della serie tra cui un gioco sviluppato in Giappone e un gioco di Silent Hill sviluppato da Bloober Team, il team di The Medium e Layers of Fear sarebbe al lavoro secondo alcuni rumor sul remake di Silent Hill 2.