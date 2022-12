Silent Hill: un video cosplay di Pyramid Head al femminile vi cerca per uccidervi

Il panorama videoludico è ricco di giochi che fanno dell'horror il proprio perno. Ad esempio, ultimamente c'è stato il divisivo Scorn, ma andando indietro nel tempo si può fare riferimento a videogiochi - o addirittura a intere, lunghissime saghe - molto più note e famose. Un nome su tutti: Silent Hill.

Nel 1999, Konami propose al pubblico la sua versione di videogioco horror per provare a emulare il successo di Biohazard del 1996 di Capcom, meglio conosciuto in occidente con il nome di Resident Evil. Nacque così Silent Hill, dal nome della città in cui prendono vita queste scene tra ricerche e culti orripilanti che costringono il protagonista ad avere a che fare con creature mostruose e orribili. Il più iconico della saga è indubbiamente Pyramid Head.

Visto il successo del primo videogioco, appena due anni dopo debuttò Silent Hill 2 che introdusse definitivamente il personaggio Pyramid Head, un uomo vestito soltanto di qualche straccio e che aveva la testa e le spalle completamente coperte da un gigantesco ammasso di metallo piramidale. L'unica arma era una mannaia gigante con cui terrorizzava il videogiocatore senza remore.

Questo cosplay di Pyramid Head al femminile realizzato da Gcampomar prova a emulare nuovamente le atmosfere horror della serie di Konami. Tolta qualche modifica agli stracci, che stavolta servono anche a coprire il seno, la cosplayer ripropone in tutto e per tutto le fattezze di Pyramid Head dalla maschera di ferro alla lama gigantesca, proponendo anche un video dove dimostra di essere capace di suscitare le stesse sensazioni in un edificio abbandonato. La affrontereste a viso aperto conoscendo i poteri di Pyramid Head?