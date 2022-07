Silent Hill x Annapurna Interactive: un nuovo gioco dal publisher Indie?

Dopo aver ipotizzato una presentazione dei nuovi piani per Silent Hill al Tokyo Game Show 2022, l'ex insider Dusk Golem si lascia andare ad una ulteriore considerazione.

A poche ore dall'appuntamento con l'Annapurna Showcase di questa sera, il noto leaker invita la community a non attendersi la presenza della saga Konami all'evento. Una specificazione che ha le proprie radici in alcuni interessanti rumor emersi nella primavera di quest'anno. Questi ultimi, in particolare, riferivano di una intrigante antologia Indie dedicata a Silent Hill. Stando alle indiscrezioni, il progetto avrebbe visto alle redini proprio Annapurna Interactive.



In partnership con Konami, si ipotizza, il publisher starebbe curando la realizzazione di brevi avventure horror ambientate nell'universo di Silent Hill. Ognuna di queste ultime, proseguono i rumor, sarebbe stata affidata ad un diverso team di sviluppo indipendente. Il progetto, che potrebbe contare su di una pubblicazione episodica, starebbe prendendo forma sotto l'ala protettiva di Annapurna, già publisher di Stray, What Remains of Edith Finch, Outer Wilds, Neon White e tantissimi altri.

Al momento, non vi è alcuna conferma di tali ipotesi, che restano - per l'appunto - semplici teorie. Dusk Golem, da parte sua, pare convinto dell'esistenza del progetto, che però non ritiene possa essere il gioco scelto da Konami per il primo annuncio legato al ritorno di Silent Hill. Verità o falso rumor? Ai posteri l'ardua sentenza!