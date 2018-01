Silent Hills: disponibile al download il prototipo del remake in Unreal Engine 4 di P.T.

Lo scorso novembre vi parlammo dell'utenteche si stava cimentando nella realizzazione di un remake in Unreal Engine 4 di, il famoso, rimosso dal PlayStation Store, dell'ormai naufragato progetto

Ebbene, i lavori sul progetto proseguono, e nella giornata di ieri l'autore ha pubblicato in rete una prima build giocabile, scaricabile da questo indirizzo. Si tratta, come lui stesso fa notare, di un prototipo che necessita di ulteriori aggiunte e perfezionamenti, ma che rappresenta un ottimo modo per farsi un'idea del lavoro svolto fino ad oggi. In cima alla notizia, invece, trovate il video condiviso dallo sviluppatore al momento dell'annuncio.

Questo di SmoggyChips non è l'unico remake di P.T. realizzato fin ad ora. Un altro è stato creato da un certo LinusPixel, che ha utilizzato uno script per estrarre dal gioco originale i suoni, gli oggetti e i modelli. Nell'ultima versione, scaricabile qui, ha anche migliorato l'illuminazione.

Silent Hills, progetto nato dalle menti di Hideo Kojima, Norman Reedus e Guillermo del Toro, venne purtroppo cancellato da Konami nella aprile del 2015 tra la delusione degli utenti, che stanno ancora aspettando un nuovo capitolo della celebre serie horror. I tre stanno ora collaborando alla realizzazione di Death Stranding, nuovo enigmatico titolo previsto su PlayStation 4.