Silent Hills, Guillermo del Toro insulta Konami: è ancora arrabbiato per la cancellazione

In occasione del nono anniversario della sua pubblicazione, l'account ufficiale dei Game Awards di Geoff Keighley ha ricordato P.T., il playable teaser del Silent Hills che Hideo Kojima, Guillermo del Toro e Norman Reedus stavano sviluppando fino a che Konami non ha deciso di cancellarlo definitivamente.

La cancellazione di Silent Hills, avvenuta nel 2015, brucia ancora oggi. Non solo per i giocatori, che stavano vedendo uno dei loro sogni prendere finalmente forma, ma anche e soprattutto per coloro che quel gioco stavano contribuendo a realizzarlo, Guillermo del Toro in primis, che in questi anni ha più volte esternato la propria tristezza e frustrazione.

Il regista messicano, che da allora si è levato parecchie soddisfazioni sia al box office sia agli Academy Ward portando a casa ben tre Oscar, ha approfittato del post commemorativo dei Game Awards per lanciare un'altra stoccata a Konami. Stavolta, lo ha fatto in latino e con parole ben poco lusinghiere: "Ah... Konami... What sayeth thou? Irrumabo Konamitus". Lasciamo a voi il compito di cercare l'esatto significato della parola "irrumabo" sul dizionario di latino, qui ci limitiamo a far notare che l'affermazione di Del Toro può essere tradotta come "fo****i Konami". È evidente che è ancora parecchio arrabbiato.

C'è voluto molto tempo da quell'ormai lontanissimo 2015 prima che Konami decidesse di riprendere in mano il franchise di Silent Hill. Ciononostante, mentre attendiamo Silent Hill 2 Remake e altri progetti come e altri progetti come Silent Hill F, Ascension, Townfall e The Short Message, continuiamo a pensare al Silent Hills che non è mai stato. Come unica testimonianza di quel progetto c'è solamente P.T.: l'ormai leggendario Teaser Giocabile, rimosso dagli store da un bel po' di tempo, continua a sopravvivere solamente sulle PlayStation 4 di coloro che non hanno cancellato il file d'installazione originario.