Silent Hills di Kojima Productions: scovati nuovi dettagli su PT in video

Mentre crescono i rumor su di un possibile ritorno del Silent Hill di Kojima, accompagnato anche da dettagli che sembrano suggerire anche potenziali novità anche sul fronte di Castlevania e Metal Gear, si fa strada il dubbio che Konami sia al lavoro su Silent Hill.

In attesa di scoprire se dietro questi misteriosi elementi si cela effettivamente un ritorno in grande stile dell'IP oppure no, segnaliamo un interessante approfondimento realizzato dall'ormai noto utente Lance McDonald. Quest'ultimo ha infatti realizzato un video in cui analizza alcune insolite apparizioni di Lisa all'interno della casa. Nel farlo, vengono svelati alcuni interessanti retroscena su PT, il Playable Teaser del Silent Hills di Kojima Productions, e sui suoi contenuti di natura horror. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news: osa ve ne pare?



Ricordiamo che PT, piccola anticipazione interattiva di quello che avrebbe potuto essere il prodotto finale degli sforzi del team guidato da Hideo Kojima, non si è mai trasformato in un gioco completo. Il titolo è stato infatti cancellato da Konami e non è mai approdato sul mercato videoludico. Si vocifera tuttavia che la nuova Kokima Productions sia impegnata proprio nello sviluppo di un gioco horror: se sietee curiosi di scatenare la fantasia, sulle pagine di Everyye trovate uno speciale dedicato ad un possibile gioco horror firmato da HIdeo Kojima, a cura del nostro Alessandro Bruni.