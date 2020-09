Silent Hills/PT, il post cancellazione: Junji Ito vorrebbe lavorare ancora con Kojima

In questi giorni, soprattutto in vista dell'appuntamento PlayStation 5 fissato per stasera, il brand di Silent Hill è al centro di un vero e proprio turbine di rumor, che ne ipotizzano un ritorno per mano di un accordo tra Kojima Productions e Konami.

Al momento, nulla di tutto ciò è verificato, e la fonte principale dell'indiscrezione risiede nel noto insider Dusk Golem, che ha di recente assicurato al pubblico che Silenti Hill per PS5 sarebbe ancora in sviluppo. In attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali, giunge un'interessante dichiarazione da parte di Junji Ito, celebre mangaka, maestro nel genere dell'horror psicologico.

In occasione del Virtual Crunchyroll Expo, l'autore è stato intervistato dai colleghi di Polygon, che hanno avuto modo di chiedergli aggiornamenti sul suo rapporto con Hideo Kojima, col quale aveva collaborato in occasione dei lavori a Silent Hills/PT. "Koima mi aveva contatto per un sequel di Silent Hill nelle prime fasi di sviluppo, - ricorda Ito - ma il progetto è stato cancellato prima che io fossi troppo coinvolto. A quanto pare, la prima persona con cui ne ha discusso è stato il regista Guillermo Del Toro, e mentre i due discutevano del progetto, è uscito il mio nome. Non ho troppa familiarità con i videogame e mi sentivo un po' insicuro, ma mi sono recato presso Kojima Productions, dove noi tre abbiamo avuto il nostro primo incontro, [...] ma non avendo mai giocato a Silent Hill, sono rimasto semplicemente seduto sentendomi ansioso per tutto il tempo".



Al termine del meeting, racconta il mangaka, ha consegnato a Kojima e Del Toro alcuni primi concept di creature da lui disegnate, ma quello è stato l'unico incontro a tre. L'esperienza, ad ogni modo, non deve essere dispiaciuta all'autore nipponico, che ha chiuso così il suo intervento: "Se Kojima mi contattasse di nuovo, sarei lieto di contribuire, nei limiti delle mie capacità". Vi piacerebbe vedere il game director e Junji Ito collaborare ad un nuovo progetto?



In attesa di scoprire cosa di nasconde nei cassetti degli uffici di Kojima Productions, ricordiamo che Everyeye seguirà l'evento PS5 in diretta, anticipandolo con una maratona ricca di ospiti che prenderà il via alle 11:00, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye.