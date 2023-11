Silent Hills, un successo mancato: PT ha il secondo metascore più alto del brand

Nonostante siano passati più di nove anni dal suo addio, Guillermo Del Toro è ancora arrabbiato per la cancellazione di Silent Hills. P.T. è stato una manna dal cielo per gli appassioni di Silent Hill, benché proprio quest'ultimi siano ormai in fermento per l'attesissimo ritorno del rifacimento del secondo capitolo, in uscita nel prossimo futuro.

Non si conoscono ancora nuove informazioni per Silent Hill 2 Remake, con Bloober Team che ha invitato la community ad attendere ulteriori comunicazioni dal publisher ma, nell'attesa di un ritorno del suddetto Remake nel circuito comunicativo videoludico, vi vogliamo porre una domanda: quali sono i giochi di Silent Hill con il metascore maggiore, secondo voi? L'elenco in questione riserva più di una sorpresa: P.T. è più in alto del previsto.

Nonostante non abbia mai trovato la luce, P.T. è al secondo posto dei Silent Hill con un metascore più elevato. C'è solo un capitolo canonico della serie che è riuscito ad avere la meglio sul progetto a cui non sono mai stati dati i natali, ma qual è? Qui a seguire trovate un elenco completo della top 10 dei giochi di Silent Hill secondo Metacritic:

Silent Hill 2, con un punteggio di 89/100; Silent Hills/PT, con un user score di 87/100; Silent Hill con un punteggio complessivo che ammonta a 86/100; Silent Hill 3 è in quarta posizione con un più che buono 85/100; Silent Hill Shattered Memories, con una votazione pari a 79/100; Silent Hill Origins, con un metascore pari a 78/100; Silent Hill 4 The Room, con un voto che si attesa sul 76/100; Silent Hill Homecoming è al terzultimo posto con un punteggio pari a 70/100; Al penultimo posto troviamo Silent Hill Downpour con un voto di 64/100; Infine, al decimo ed ultimo posto abbiamo Silent Hill Book of Memories, il cui metascore non raggiunge la sufficienza e arriva soltanto ad un 58/100.

Cosa ne pensate di questa lista? Concordate con quanto stabilito da Metacritic? Se no, quale pensate che sia il miglior capitolo in assoluto di Silent Hill?