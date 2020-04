Silent Hills sta per tornare? Il mangaka Suehiro Maruo alimenta i rumor

Dopo i rumor emersi a marzo, Konami ha smentito lo sviluppo di Silent Hills tuttavia alcuni utenti del forum di ResetERA hanno voluto andare a fondo alla questione, scoprendo interessanti dettagli.

In particolare viene citata una storia Instagram pubblicata dal managaka Suehiro Maruo, il quale avrebbe visitato gli uffici di Konami recentemente, fotografando non solo l'ingresso della sede centrale della compagnia ma anche un cartello con la scritta Silent Hills. Cosa sta succedendo quindi? Il celebre mangaka è coinvolto nel progetto? Il publisher ha smentito come detto di essere al lavoro sul gioco ma la community non crede a questa tesi e sono in molti a pensare che in realtà la compagnia abbia solamente preso tempo in attesa del reveal ufficiale.

Suehiro Maruo è specializzato in storie horror e nei suoi racconti sono frequenti i riferimenti a personaggi mutilati e mostri deformi, oltre ad ambientazioni malate, oscure e distorte. Tra le sue opere citiamo Notte putrescente, La strana storia dell'isola Panorama, Il bruco, Tomino la dannata e Midori, la ragazza delle camelie. Il fatto che Maruo si sia recato in visita negli uffici di Konami farebbe pensare proprio ad coinvolgimento nel progetto Silent Hills o magari in un reboot totale della serie, al momento però si tratta solamente di speculazioni e niente di quanto riportato è stato confermato.