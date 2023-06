Silent Hope svelato al Nintendo Direct: ecco il trailer e la data di uscita

Accanto all'annuncio di Star Ocean The Second Story R, il Nintendo Direct ha portato con sé anche il reveal di Silent Hope, Action RPG in arrivo tra pochi mesi.

Presentata con il trailer che trovate in apertura di news, l'avventura ruolistica catapulta i giocatori all'interno di un mondo fantasy colpito da una violenta calamità. In seguito al caos che ne derivò, gli individui si fecero egoisti e diedero il via a scontri continui. Per cercare di sanare la situazione, il sovrano del regno decise di usare la sua magia per sottrarre alla popolazione la voce e in seguito si condanno a un autoesilio nella dimensione dell'Abisso.

Proprio quest'ultima è la destinazione dei sette protagonisti di Silent Hope, che decenni dopo tali eventi si ritroveranno a inseguire le tracce del re scomparso. Agli eroi è infatti apparsa una manifestazione della Principessa del regno, mentre in cielo hanno trovato spazio sette luci misteriose. Tra dungeon-crawler e Action RPG, l'intensa avventura si prepara ad approdare su Nintendo Switch, con una data di lancio già fissata al prossimo 3 ottobre 2023.



L'autunno della console ibrida si preannuncia dunque particolarmente intenso, con il calendario Nintendo che con il trailer di Super Mario Bros Wonder ha confermato l'arrivo in autunno di un nuovo Super Mario in due dimensioni.