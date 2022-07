Silent Hunter 5 e AC Liberation inaccessibili: i giocatori sono arrabbiati con Ubisoft

Come scoperto nei giorni scorsi, Assassin's Creed 3 Liberation HD verrà rimosso da Steam il primo settembre e questo vuol dire che a partire dalla data indicata, il gioco non sarà più accessibile neanche a coloro che hanno acquistato regolarmente il software. La stessa sorte sembra toccare a Silent Hunter 5.

La pagina Steam di Silent Hunter 5 riporta chiaramente una nota "Su richiesta dell'editore, Silent Hunter 5 Battle of the Atlantic non è più disponibile su Steam" e inoltre si legge che il gioco non sarà più accessibile dal primo settembre 2022, esattamente come Assassin's Creed Liberation e Space Junkies VR. Dal primo settembre Ubisoft spegnerà i server di tanti giochi e disattiverà i DLC di molti giochi per PC, inoltre tre giochi saranno del tutto inaccessibili, ovvero Space Junkies VR, Assassin's Creed Liberation e Silent Hunter 5.

Inutile dire come questa situazione non abbia fatto piacere alla community e in un lungo topic su Reddit sono in tanti a chiedersi i motivi di questa scelta. Il topic è stato chiuso dai moderatori dopo migliaia di commenti negativi. Non è del tutto chiaro come mai un gioco regolarmente acquistato non sia più utilizzabile dall'acquirente ed è vero che in passato è capitato più volte ma limitatamente a giochi multiplayer come Battleborne o Evolve, solamente per citare due titoli che hanno visto i server chiusi e dunque diventati inaccessibili per i giocatori.

Gli sviluppatori di Anno 2070 stanno lottando per fare in modo che il gioco resti accessibile, organizzandosi tramite server privati e aggiornamenti tecnici, tuttavia non è detto che il progetto riesca ad andare a buon fine e anche Anno 2070 potrebbe chiudere dal primo settembre.